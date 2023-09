Çamlık Futbol Kulübü, Milli Takıma Oyuncu Yetiştirmeye Devam Ediyor

Denizli'de son zamanlar çıkardığı oyuncularla milli takıma da futbolcu veren Çamlık Futbol Kulübü, çalışmalarını hızlandırarak daha çok oyuncu yetiştirmeyi hedefliyor.

Denizli'de faaliyet gösteren futbol kulüpleri arasında yetiştirdiği futbolcular ile dikkat çeken Çamlık Futbol Kulübü'nde Başkan Şenol Ünlü, şu ana kadar yetiştirdikleri beş futbolcunun milli formayı giydiğini, altıncının ise yakın zamanda açıklanacağını söyledi. Özellikle Arda Güler'in Fenerbahçe'de ön plan çıkmasının ardından 18 yaşında Real Madrid'e transfer olması, kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar, gözleri Türkiye'de futbol alt yapılarına çevrilmesine neden oldu.

"Süper Lig'e ilk oyuncumuzu izledik"

Denizli'de bu konuda ön plana çıkan kulüpler arasında bulunan ve çok sayıda futbolcusunu üst lig takımlarına gönderen Denizli Çamlık FK'nın Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, kendilerinde yetişen Muhammet Onur Başyiğit'in Gaziantep FK forması ile Süper Lig'de mücadele eden ilk futbolcusu olduğuna dikkat çekerek, "Milli takımlarımızda çok oyuncumuzu izledik. Milli takıma kaptanlık yapan oyuncularımızı izledik. Ayrı ayrı zamanlarda üç ayrı oyuncumuzu izledik. Muhammet Onur Başyiğit, Süper Lig'de ilk oyuncumuz. Aslında Fenerbahçe'ye gitmişti. Şimdi Gaziantep FK'nın Süper Lig kadrosunda 2004 doğumlu bir futbolcumuz. O da orada pişecek, gelişecek. Belki gidecek ama günü geldiğinde Süper Lig'in iyi oyuncularından birisi olacaktır. Altınordu'da bir oyuncumuz oynamaya başladı, Tayfun Tatlı. Yaşları geldikçe her halde 3-4 sene içerisinde olmazsa 5-6 sene içerisinde her akşam elimize kumandayı aldığımızda her ligde yurt dışı dahil, 2. Lig dahil her ligde bir oyuncumuz olacak ve her akşam bir oyuncumuzun canlı maçını izleyeceğiz diye düşünüyorum" dedi.

"15-16'da da Türkiye şampiyonu oldular"

Oyuncu verdiği kulüplerin birçok başarıyı yakaladığını söyleyen Ünlü, "Daha önce Fenerbahçe'ye verdiğimiz bir oyuncu vardı. Çocuk orada sıkıntılar yaşadı. Bu sorunlar kulüple değil çocukla ilgili. Buraya geldi onu yetiştirici bir kulübe, Kuşadası Adaspor'a verdik. Bu sene Altınordu'ya gitti. Ara kulüp kullandık. Çünkü çocuk tam olarak üst gruplara hazır değildi. Kuşadası Adaspor'a gönderdik. Orada da Ergun hocam var. Sağ olsun gerçekten bu işi çok ciddi yapıyor. 15-16'da da Türkiye şampiyonu oldular. Takım halinde Altınordu'ya transfer oldu. Bizim çocuklar da hem oraya faydalı oldular hem de o kulüp bizim çocukları Altınordu'ya taşımış oldu. 2012'li bir oyuncumuz var, onu da Altınordu'ya verdik. 2011'li bir oyuncumuz var, onu da Bursaspor'a verdik. Bu şekilde Bursaspor'a ilk defa futbolcu vermiş olduk. Onu da bir takım istiyordu. Biz özellikle Bursaspor'a gitmesini istedik. Bize yeni bir kapı olsun. Yeni gelen çocuklara alternatif olsun diye. O da Bursa'ya gidiyor. Artık orada yaşayacak. İki oyuncumuz Gaziantep'e gitmişti. Orada beğenildiler. Gaziantep devre arasına kadar tesis anlamında bir yapılanma içinde. Onlarla anlaşmalar yapıldı. Ocak ayından itibaren Gaziantep'te, Süper Lig'in akademi takımında oynayacaklar" diye konuştu.

"Ekip çalışmasının sonunda ortaya çıkan başarı"

Dört oyuncusunun ise yakın zamanda Trabzon'a gideceğini belirten Şenol Ünlü, "Bir, iki oyuncum Başakşehir'e gidip, geldiler. Onlarla bir anlaşma yapıldı. Bir yıl boyunca düzenli bir şekilde Başakşehir'in antrenmanlarına katılacaklar. Gelişimleri iyi giderse seneye onlara gidecek. Net olarak giden 6-7 oyuncumuz var. Böyle ciddi bir şekilde kendilerini beğendiren 3-4 oyuncumuz daha var. Bu sayı artarak devam edecek. Tabii ki bu kulübün yaptığı bir şey. Ekip çalışmasının sonunda ortaya çıkan başarı. Bizim bir sürü kulüpten çok büyük bir farkımız var. Oda bütün hocalarımızın gerçek anlamda hem kişilik olarak hem de futbol bilgileri, futbol geçmişleri, özel yetenekleri olarak diğer kulüplerin çok önüne geçtiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"6 milli oyuncumuz olacak"

Kulüp olarak onlarca futbolcuyu farklı takımlara kazandırdıklarını anlatan Ünlü, "Demek ki bu kulüpte bir şeyler yapılıyor. Onun dışında altı milli oyuncumuz olacak. Bir ay içerisinde açıklanacak U14 Milli Takım kalecisi bizim Trabzonspor'a verdiğimiz İsmail Taşevli olacak. Altı milli oyuncu yetiştirmiş bir kulübüz ama sosyal medyada bakıyoruz, herhangi saçma bir görüntü milyonlarca kez izlenmişken bizim ya da bizim gibi bu işleri yapanların görüntülerinin 50-60-80 civarı izlendiğini görüyoruz. Bu da her halde Türk Futbolu'nun neden bu seviyelerde olduğunun sebeplerinden birisi olarak nitelendirilebilir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ