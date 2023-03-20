Çameli Yamaç Paraşütü takımı, Brezilya'da 3.'cü oldu

Çameli Belediyesi Yamaç Paraşütü Takımı, Brezilya'da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Yarışmasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Çameli Belediyesi Yamaç Paraşütü Takımı, Brezilya'da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Yarışmasında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl Meksika'da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Süper Final Yarışmaları, bu yıl 30 ülkeden 128 pilotun katılımıyla Brezilya'da gerçekleştirildi. Çameli Belediyesi Yamaç Paraşütü Takımı, 10 gün süren çekişmeleri yarışmalar sonunda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül olarak kürsüye çıkan Çameli ekibi, hem Denizli hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Yarışmalarda önemli bir başarıyla dönen Çameli Belediyesi Uçuş Takımını tebrik eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Brezilya'da gerçekleşen Yamaç Paraşütü Dünya Süper Final Yarışmalarında, Çameli Belediyesi Uçuş Takımımız 3. olmuştur. Böyle önemli bir organizasyonun partnerlerinden biri olmak, bizim için mutluluk verici. Takımımıza bunda sonraki uçuşlarda başarılar dileriz" dedi. - DENİZLİ