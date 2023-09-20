Çameli'nde Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri Gençlik Merkezi'nin inşaatı sürüyor.

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri Gençlik Merkezi'nin inşaatı sürüyor.

Çameli ilçesine kazandırılan spor yatırımlarından biri olan Gençlik Merkezi'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik Merkezi yapım çalışmalarını inceleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gençlik Merkezi'ni daha iyi ve donanımlı hale getirmek için neler yapılabileceği konusunda yetkili kişiler ile istişare etti. İlçe sakinlerinin sosyal aktivitelerden gerektiği kadar faydalanmalarına imkan tanımak adına yaptırdıklarını dile getirdi. Başkan Arslan, projeyle birlikte ilçedeki gençlerin gelişimine katkı sağlayabilecekleri bir mekan imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi. - DENİZLİ