Çameli Belediyespor lideri devirip koltuğun yeni sahibi oldu

1 mağlup ederek, koltuğun yeni sahibi oldu.

Denizli 2. Amatör Ligi D Grubunun favori takımı Çameli Belediyespor, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Pamukkale Genclikspor'u 2-1 mağlup etti. Üst sıradaki rakibini deviren Çameli ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Musa İvgin, " Denizli'nin en iyi amatör kulübü olmak için çok çalıştık. Antrenmanlarımıza kar yağarken, yağmurlu günlerde ve soğuk havalarda hiç ara vermeden devam ettik. Şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Kulüp Başkanımız, hocalarımız ve oyuncular herkes bu konuda çok fedakarlık yapıyor. İnşallah bu sene şampiyonluğu elde edeceğiz. Denizli'nin en iyi amatör takımı unvanını bu seneye taşıyacağımıza ve yarım kalan işimizi şampiyonluk alarak bitireceğimize inanıyorum" dedi. - DENİZLİ