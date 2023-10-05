Çameli Belediyesi Voleybol Takımı Kamu Spor Oyunları Turnuvasında 3. Oldu

Çameli Belediyesi Voleybol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvasında 3. olarak önemli bir başarı elde etti. Denizli'de gerçekleşen turnuvada Çameli Belediyesi, Denizli İşKur Voleybol Takımı ile oynadığı 3.'lük maçını 3-0 kazanarak turnuvanın 3.'sü oldu.

Çameli Belediyesi Voleybol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla tüm yurtta düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvasında 3. Olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gözetiminde Denizli'de de gerçekleşen Kamu Spor Oyunları Turnuvasında, Çameli Belediyesi personellerinden oluşan Çameli Belediyesi Voleybol Takımı, 3.'lük maçını Denizli İşKur Voleybol Takımı ile oynadı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Çameli Belediyesi, turnuvanın 3.'sü olmayı başardı.

Takımda yer alan sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Karşılaşmada 3-0 galip gelen takımımız kupayla dönerek bizleri gururlandırdı. Galip gelen Çameli Belediyesi Voleybol Takımımızı tebrik eder ve tüm katılımcılara göstermiş oldukları çaba için teşekkür ederiz. Başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kamu personellerini sporla buluşturmak için düzenledikleri Kamu Spor Oyunları Turnuvası için teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ