Çamdal, Ege Bölge Karması seçmelerine davet edildi Spor Haberleri Eşin Group Nazilli Belediyespor U14 Takımı'nın sol kanat oyuncusu Eren Çamdal U-14 Milli Takımı Ege Bölge Karması seçmelerine davet edildi. Eşin Group Nazilli Belediyespor U14 Takımı'nın sol kanat oyuncusu Eren Çamdal U-14 Milli Takımı Ege Bölge Karması seçmelerine davet edildi. U14 Milli Takımı'nın 26 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak 1. etap maçları öncesi İzmir Bölgesi aday kadrosu açıklandı. Ege Bölge Karması seçme listesine, Eşin Group Nazilli Belediyespor'un U14 takım oyuncularından sol kanat oyuncusu Eren Çamdal da yer aldı. 9 Eylül 2022 Cuma günü İzmir ili Atatürk stadı 1 Nolu yan sahada U-14 (2009) Ege Bölge Karmasını oluşturmak için davet edilen Eren Çamdal'a başarılar dileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarımızın devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Nazilli İzmir Ege Spor Haberler

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