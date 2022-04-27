- Çalımbay: "Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var"

"Galatasaray ile oynamak çok zor"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oldu. İki takım açısından da bazı şeyler olmadı ama iki takım da mükemmel mücadele etti ve kazanmak için oynadı. Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra baskı yedik ama onda da çok iyi mücadele ederek sahamızda iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

"Taraftara ihtiyacımız var"

Taraftarların maçlara gelmemesine üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, "Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var. Çok az sayıda taraftara karşı oynadık maçımızı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için maçımız var. O maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık. Hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık. Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Sıkıntı yaşayabiliriz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için Alanyaspor ile bir maç daha oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık diye bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

"Oyundan hiç kopmamamız lazım"

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu İstanbul deplasmanında Galatasaray ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler. Oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" diye konuştu.