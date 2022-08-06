Çalımbay: "Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalımbay: "Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız."

Çalımbay: 'Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız.'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk maçında ortaya koydukları futbolla Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanacaklarını söyledi.

 - Güncelleme:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk maçında ortaya koydukları futbolla Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ortaya koydukları futbolla Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanacaklarını söyleyerek, "Yeni bir lige başlıyoruz herkese hayırlı uğurlu olsun, inşallah mükemmel bir şekilde geçer. İki takım için de ilk maç olduğundan, yeni arkadaşlar vardı, yeni oyun sistemleri vardı, hazırlık döneminden gelindiği için istenildiği gibi oyun kurulamıyor. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuştuktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Oyundan kopmadık ama bu oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Bence 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli edecek" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Sivasspor Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title