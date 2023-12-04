Çal Belediyespor, Akkonakspor ile berabere kaldı

Süper Amatör ligde Zirve mücadelesi veren Çal Belediyespor, Akkonak Belediyespor'u konuk etti. Çal Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu 3 gol ile beraberlikle sonuçlandı.

Denizli Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Çal Belediyespor, ligin 7'nci haftasında sahasında Akkonakspor'u konuk etti. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu stadında rakibi karşısında etkili futbol sergileyen konuk ekip Akkonakspor, ilk yarıyı 3-0'lik üstünlükle tamamladı.Mücadelenin ikinci yarısı konuk takım Akkonakspor adına adeta 'kabus' gibi başladı. Ev sahibi takım Çal Belediyespor, arka arkaya 3 gol daha bularak durumu 3-3 berabere getirdi.Bu beraberlikle Çal Belediyespor, ligde 19 puanla 1. sırada yer aldı.Konuk takım Akkonakspor ise 14 puanla 4 sırada yerini aldı. - DENİZLİ