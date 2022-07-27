Çakır, Meler ve Palabıyık, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak. FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; FIFA hakemlerinin katılacağı kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik teste tabi tutulacaklar UEFA kursuna elit kategoride 17 farklı ülkeden 29 hakem, birinci kategoride 25 farklı ülkeden 36 hakem katılacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Cüneyt Çakır Almanya Spor Haberler

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