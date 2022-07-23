Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı - Haberler

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Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı

AA - Hüseyin Bağış - Spor
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Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları İzmir'de başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, İzmir'de başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu müsabakaları, İzmir'de başladı.

Alsancak Kordon Boyu'nda dün akşam düzenlenen kortej yürüyüşüyle start alan organizasyonda, ilk gün müsabakaları İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalara 8-13 yaş aralığında, Türkiye'nin çeşitli illerinden 453 sporcu katıldı.

Bugün 09.00'da başlayan organizasyonda, 8-9 yaş aralığındaki minikler 25 metreden, 10-11 yaş minikler de 30 metreden puta atışı yaptı.

Organizasyon yarın kızlarda ve erkeklerde final müsabakalarının ardından madalya töreniyle sona erecek.

AA / Hüseyin Bağış - Spor

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