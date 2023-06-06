Cahit Terzi, Kdz. Ereğli Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu

Zonguldak Kömürspor ve Güzelorduspor'u şampiyon yapan başarılı teknik direktörü Cahit Terzi, yeni takımına imzayı atarak görevine başladı.

İmza törenine, Kdz. Ereğli Belediyespor'da 2. Başkan Halil Bozkuş ve As Başkan Akın Katı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Teknik Direktör Terzi de taraftarın beklentilerini karşılamak için Ereğli'de olduğunu söyledi. Kdz. Ereğli Belediyespor, 2023-2024 Futbol Sezonu için Teknik Direktör Cahit Terzi ile anlaşarak resmi sözleşmeyi imzaladı.

Teknik Direktör Cahit Terzi'yi, Kdz. Ereğli Belediyespor'un başına getiren imzayı atan Başkan Başkanı Halil Posbıyık, şunları söyledi:

"Bugün Çok eskiden beri tanıdığım, ismini bölgenin yakından tanıdığına inandığım Cahit Hoca, kendini ispatlamış bir insan. Zaman zaman yönetimlere tavsiye etmiştim ama bugüne kısmetmiş. Kabul ettiler birkaç yerden teklif almasına rağmen. Kdz. Ereğli Belediyespor'u tercih etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımız, hep beraber Cahit Terzi'nin Ereğli Belediyespor'un başına gelmesinden son derece mutlu olduk. Allah onun ve futbolcuların yolunu açık etsin. Bu sene ideallerimiz çok büyük. Bu ideallerimizi ulaşmamız için Cahit Terzi'nin bize önder olacağına ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, hepimiz inanıyoruz. Hep beraber hayırlı vesileleri hep beraber alacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

2023-2024 sezonunda Kdz. Ereğli Belediyespor Teknik Direktörlüğü için imza atan Cahit Terzi, taraftarın beklentilerini karşılamak için Ereğli'ye geldiğini belirterek; "Ereğli büyük bir camia. Başkanımızla daha öne profesyonel ligde de 2 sene çalışmıştık. Ereğli'yi çok iyi tanıyorum. Buranın 3.lig değil, 1.lige kadar çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü; çok büyük şehir, çok büyük bir camia. Onun için bu sene profesyonel lige adımızı atacağız. Bu konuda merak etmeyin Başkanım" dedi.

İmza töreni, hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK