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Çağlar Söyüncü, Mili Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Çağlar Söyüncü, Mili Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Spor Haberleri

p>Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

p>Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çağlar Söyüncü Milli Takım Spor Haberler

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