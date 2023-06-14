Çağlar Söyüncü, Mili Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor