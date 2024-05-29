Çağlar Söyüncü, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor