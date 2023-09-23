Çağla Büyükakçay Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta yarı finalde Rumen Cristina Dinu'yu yenerek finale çıktı. İlk finalini oynayacak olan Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.