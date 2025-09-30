Çağdaş Çavuş: 'Baskın futbol anlayışını geliştireceğiz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, baskın futbolu benimsediğini, Lig'de kalan 30 maçta takımda bu anlayışı daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çavuş, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum FK'deki görevine bir hafta önce geldiğini ve bu sürede takımın başında 2 maça çıktığını dile getirdi.

Göreve geldiği gün ile bugün arasında takımın duruşunda ciddi fark olduğunu belirten Çavuş, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a karşı baskın bir oyun sergilediklerini, birçok gol pozisyonuna girdiklerini ve kalan maçlarda da bu oyun tarzını geliştirmek istediklerini kaydetti.

Maçlarda oynanacak oyundaki farklılığı futbolcularla birlikte çözmeye çalıştığını, oyunculardan da çok güzel reaksiyon aldığını dile getiren Çavuş, "Manisa maçının çok daha iyi bir görüntü ve galibiyetle milli araya gireceğimiz bir maç olmasını istiyoruz. 30 lig maçı oynayacağız. Bu bir süreç ve bu süreci gelişerek devam ettirmek gerekiyor. Oyun gücümüzü, ofansif oynayacağımız oyunu çok daha fazlalaştıracağız." dedi.

Oyunu ofansif oynatmak istediğine dikkati çeken Çavuş, "Benim bundan önceki beraber çalıştığım takımlarda da hep oyunu ofansif olarak oynayan bir takım var. Aslında ilk tercihim dominant oyunu, iyi oyunu ortaya çıkarmak, ki bizim takımımız bu yönde oynaması gereken bir takım. Tabii ki bazen maçın içerisinde kontrol edeceğimiz, maçın içerisindeki yerleşim pozisyonlarımızı dengeleyeceğimiz durumlar olacak." diye konuştu.

İzleyenlere keyifli maçlar göstermek istediklerinin altını çizen Çavuş, kalan 30 maçta alacakları galibiyetlerle oyunu daha baskın hale getireceklerini vurguladı.

Çavuş, Arca Çorum FK'nin sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Şampiyon olabilme duygusuyla oynamak çok daha değerli, keyifli olacak. Kazanımları çok fazla olacak. Biz de bu kazanımları olabildiğince farklılaştırmak amacındayız. Benim, takımımın ve kulübümüzün isteği iyi oyunlarla beraber galibiyet olması." ifadelerini kullandı.

Manisa FK karşılaşması

Lig'in 9. haftasında Çorum'da konuk edecekleri Manisa FK'nin teknik direktörlüğe ilk başladığı kulüp olmasından dolayı özel bir yere sahip olduğunu anlatan Çavuş, "Manisa FK benim var olmamı, başlangıcımı sağlayan kulüplerden bir tanesi. Benim için değerli. Fakat onun değerinin yanında benim için şu anda Çorum FK çok önemli ve çok özel. Burada Çorum FK takımıyla güzel bir galibiyet alma, devam edecek serilerimiz ve sezonun sonunda da yakalayacağımız o mutluluğu düşlüyorum. Umut ediyorum ki sezonun sonunda onu yakalayacağız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası

Çavuş, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kütahyaspor'u konuk edecek Çorum FK'nin kupada nasıl bir yol izleyeceği yönündeki soru üzerine, kupa hedefleriyle ilgili yönetimle değerlendirme yapacaklarını ve yol haritasını buna göre belirleyecekleri yönünde görüş belirtti.

Çavuş, 1. Lig'de hangi takımları rakip olarak gördüğü sorusuna da Serikspor, Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK gibi takımları Süper Lig adayları arasında gördüğü şeklinde yanıt verdi.