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Çağdaş Bodrumspor, yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyebilir

Çağdaş Bodrumspor, yarın Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyebilir

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yarın Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak Çağdaş Bodrumspor, rakibini yendiği takdirde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde yarın Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak Çağdaş Bodrumspor, rakibini yendiği takdirde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Çağdaş Bodrumspor'un en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un dün Sigortam.net'e 81-77 yenilmesiyle 28. haftada şampiyonluğunu garantileme şansı doğdu.

Muğla temsilcisi, yarınki rakibi Depomaxx Haremspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek.

Bodrum Spor Salonu'ndaki Çağdaş Bodrumspor-Depomaxx Haremspor müsabakası saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Samsunspor basketbol Türkiye Spor Haberler

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