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Çağdaş Bodrumspor U-16 Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası Muğla'da oynanan karşılaşmalarda Çağdaş Bodrumspor şampiyon olurken Anadolu Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu U-16 bölge şampiyonası Muğla'da oynanan karşılaşmalarda Çağdaş Bodrumspor şampiyon olurken Anadolu Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen bölge şampiyonasında 8 takım karşısında üstünlüğünü koruyan Çağdaş Bodrumspor Anadolu Şampiyonası'nda oynama şansını yakaladı. Çağdaş Bodrumspor oynadığı son karşılaşmada 73-47 kazanarak bölge şampiyonu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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