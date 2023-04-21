Çağdaş Bodrumspor Süper Lig aşkına

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda art arda 9 galibiyetle zirvede yer alıp her geçen hafta şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmaya yaklaşan Çağdaş Bodrum Spor, yarın Gölbaşı Bld TED Ankara Kolejliler'le evinde oynayacak. Bodrum ekibi bu sezon 12'de 12 yapıp hiç mağlubiyet yaşamadığı evi Bodrum Spor Salonu'nda saat 15.45'te başlayacak karşılaşmayı da kazanırsa Süper Lig için dev bir adım atacak. Son 5 haftaya 25 maçta 22 galibiyetle ikili averajının eşit olduğu takipçisi Samsunspor'un 2 galibiyet önünde giren Bodrum ekibi kalan bölümde de hata yapmazsa Süper Lig hedefine ulaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor