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Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı

Çağdaş Bodrumspor şampiyonluk turu attı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi'ne haftalar önce yükselmeyi garantileyen ve bugün kupasına kavuşan Çağdaş Bodrumspor, konvoy eşliğinde şampiyonluk turu yaptı.

Basketbol Süper Ligi'ne haftalar önce yükselmeyi garantileyen ve bugün kupasına kavuşan Çağdaş Bodrumspor, konvoy eşliğinde şampiyonluk turu yaptı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. ve normal sezonun son hafta maçında Bodrum Spor Salonu'nda Finalspor'u 103-89 mağlup eden Çağdaş Bodrumspor'un oyuncuları, maçın ardından yönetim ve taraftarlarla konvoy yaptı.

Yüzlerce araçtan oluşan konvoy, salondan çıkarak Bitez, Konacık ve ilçe merkezinde seyretti.

Kara yolundan geçen sürücülerin de korna çalıp sloganlarla gruptakilere destek verdiği gözlendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Türkiye Bodrum Spor Haberler

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