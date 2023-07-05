Çağdaş Bodrumspor, Şampiyon Kadrosundan 4 İsimle Yollarını Ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonuna hazırlanan Çağdaş Bodrumspor, geçen yıl şampiyon olan kadrosundan 4 oyuncuyla yollarını ayırdı. Takım, dış transferde Jaron Johnson'u kadrosuna kattı ve iç transferde ise Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tuttu.

Bodrum ekibi Horace Spencer, Cem Koçal, Yiğit Baran Sarıkaya ve Mehmet Özdoğan'a katkıları için teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi. Dış transferde şu ana kadar ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'u alan Bodrum temsilcisi, iç transferde Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tutmuştu.