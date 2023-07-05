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Çağdaş Bodrumspor, Şampiyon Kadrosundan 4 İsimle Yollarını Ayırdı

Çağdaş Bodrumspor, Şampiyon Kadrosundan 4 İsimle Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonuna hazırlanan Çağdaş Bodrumspor, geçen yıl şampiyon olan kadrosundan 4 oyuncuyla yollarını ayırdı. Takım, dış transferde Jaron Johnson'u kadrosuna kattı ve iç transferde ise Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tuttu.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Çağdaş Bodrumspor, geçen yıl Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan 4 isimle yollarını ayırdı.

Bodrum ekibi Horace Spencer, Cem Koçal, Yiğit Baran Sarıkaya ve Mehmet Özdoğan'a katkıları için teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi. Dış transferde şu ana kadar ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'u alan Bodrum temsilcisi, iç transferde Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa'yı takımda tutmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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