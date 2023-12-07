Çağdaş Bodrumspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak

Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde Samsunspor karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da aldığı Galatasaray galibiyeti ile önemli bir puanı hanesine yazan Çağdaş Bodrumspor seyirci avantajı ve galibiyet morali ile maçı kazanmak için parkeye çıkacak. Samsunspor maçı öncesi açıklama yapan Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ender Arslan, takımın her maçta daha da birbiri ile uyum yakaladığını ve sahada daha iyi bir oyun sergilediğini söyleyerek, "Tabii ki Galatasaray galibiyeti bizim için çok önemli ve değerli. Çok iyi mücadele ettik. Zaten son birkaç haftadır hakikaten iyi basketbol oynuyoruz. Bu kez bu güzel oyunu sonuca da yansıttığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin daha da değerli olması için evimizdeki hedef maçlarımızdan biri olan Samsunspor maçı ligdeki mücadelemiz açısında önemli hale geldi. Sezonda hedef maçlarımızdan birisi. O yüzden muhakkak kazanmak istiyoruz. Açıkçası bizim hedefimizde olan, sahamızda her maçımızı kazanmak. Ama 10 hafta sonunda sıralama anlamında da Samsunspor karşılaşması bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda seyirciyle tam dolu bir salonun önünde çok daha kuvvetli olacağız. Hem Bodrum'daki taraftarımızı hem Muğla'daki taraftarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

Takımın en skorer oyuncusu olan Dominic Jordan Artis, Galatasaray galibiyetinde koçun verdiği doğru taktiklerin ve oyuncular arasındaki gelişen uyumun büyük katkısı olduğunu söyledi. Artis, "Çok iyi bir koça sahibiz. Galatasaray maçını kazanmamız için maç öncesi toplantılarda olsun, antrenmanlarda olsun, gerekli olan bütün argümanları bize sundu. Biz de elimizden geleni yaptık ve maçı kazandık. Bundan sonrası için de aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Samsunspor da iyi oyunculara sahip iyi bir takım. Ligin sonunda olmaları onların kötü bir takım olduğunu göstermez. O nedenle biz de elimizden geleni yapıp onları yenmek için sahaya çıkacağız. Çünkü bu maçı kazanmak hem ligin geri kalan maçları için, hem de takımın ligin kalan maçlarına daha moralli devam etmesi için iyi olacak. Koçumuz bana maçlarda yeterince süre veriyor. Ben de daha çok çalışıp, daha güçlü şekilde sahada yer almaya çalışıyorum. Onun dışında takıma daha çok sayı, asist, top çalma ile daha fazla katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA