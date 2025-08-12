Çağdaş Bodrumspor Basketbolda Yeni Sezonda Ligde Yer Almayacak

BASKETBOLDA 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edip küme düşen, geçen sezon da Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off oynayan Çağdaş Bodrumspor yeni sezonda lige katılmayacak. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yer almayacaklarını ancak altyapı yatırımlarına öncelik vereceklerini açıkladı. Çağlar, "Çağdaş Bodrum Spor olarak bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yer almayacağız. Ancak bu, basketbol vizyonumuzdan geri adım attığımız anlamına gelmiyor. Tam tersine, altyapı ve akademi yapılanmamıza bugüne kadar olmadığı kadar önem veriyoruz. Altyapımızdan milli takıma oyuncu göndermeyi başardık ve bu başarıyı sürdüreceğiz" dedi. Bodrum ekibinde altyapı antrenörlüğü görevine 41 yıldır çeşitli kulüplerde antrenörlük yapan İsmail Beleş getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor