Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.
Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor