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Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

basketbol Türkiye Bodrum Spor Haberler

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