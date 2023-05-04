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Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi için saatleri sayıyor

Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi için saatleri sayıyor

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına lider giren Çağdaş Bodrumspor, 28. hafta karşılaşmalarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına lider giren Çağdaş Bodrumspor, 28. hafta karşılaşmalarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Bu sezon 16 takımın yer aldığı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Ligde lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak.

Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan ekipler ise lige veda edecek.

Çağdaş Bodrumspor şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un 2 galibiyet önünde giren Çağdaş Bodrumspor, rakibinin puan kaybetmesi ve haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Yılyak Samsunspor Basketbol'un yarın play-off mücadelesi veren Sigortam.net'e konuk olacağı ligde Çağdaş Bodrumspor ise 7 Mayıs Pazar günü play-off hesapları yapan Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak.

İki takımın sezon içindeki maçlarında eşitlik olduğu için sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.

Düşme hattı

Son 3 haftada play-off'a kalacak ekiplerin de belli olacağı ligde Antalya Güneşi'nin lige veda etmesi kesinleşti.

Akran Gemlik Basketbol'un düşme hattında bulunduğu ligde Bornova Belediyesi Karşıyaka ile Ankaragücü Mamak Belediyesi de düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligde puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

Puan durumu

TakımlarOGMAYAv.P
1. Çağdaş Bodrumspor272432178185632251
2. Yılyak Samsunspor Basketbol272252301193636549
3. Mersin Büyükşehir Belediyesi272072173197819547
4. Semt77 Yalovaspor2716112106194616043
5. Finalspor271611216621026443
6. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor27151221642197-3342
7. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler2715122275215711842
8. Sigortam.net27131420382041-340
9.Depomaxx Haremspor27121520622197-13539
10. OGM Ormanspor271215208020245639
11. Fenerbahçe Koleji DS Energy27111621072136-2938
12. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor27111620762218-14238
13. Ankaragücü Mamak Belediyesi27101721772223-4637
14. Bornova Belediyesi Karşıyaka2791819892142-15336
15. Akran Gemlik Basketbol2781920692227-15835
16. Antalya Güneşi2722518612442-58129
- Maç programı

Yarın:

14.00 Sigortam.Net-Yılyak Samsunspor Basketbol (Akatlar)

6 Mayıs Cumartesi:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.45 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Antalya Güneşi-Finalspor (Kepez Turgut Özal)

7 Mayıs Pazar:

14.00 Çağdaş Bodrumspor-Depomaxx Haremspor (Bodrum)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk)

17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

8 Mayıs Pazartesi:

16.00 Akran Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gemlik)

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

basketbol Türkiye Spor Haberler

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