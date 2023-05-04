Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi için saatleri sayıyor

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 3 haftasına lider giren Çağdaş Bodrumspor, 28. hafta karşılaşmalarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Bu sezon 16 takımın yer aldığı Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan ekip, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Ligde lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak.

Puan cetvelinin son iki sırasında yer alan ekipler ise lige veda edecek.

Çağdaş Bodrumspor şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde son 3 haftaya en yakın rakibi Yılyak Samsunspor Basketbol'un 2 galibiyet önünde giren Çağdaş Bodrumspor, rakibinin puan kaybetmesi ve haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Yılyak Samsunspor Basketbol'un yarın play-off mücadelesi veren Sigortam.net'e konuk olacağı ligde Çağdaş Bodrumspor ise 7 Mayıs Pazar günü play-off hesapları yapan Depomaxx Haremspor'u ağırlayacak.

İki takımın sezon içindeki maçlarında eşitlik olduğu için sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.

Düşme hattı

Son 3 haftada play-off'a kalacak ekiplerin de belli olacağı ligde Antalya Güneşi'nin lige veda etmesi kesinleşti.

Akran Gemlik Basketbol'un düşme hattında bulunduğu ligde Bornova Belediyesi Karşıyaka ile Ankaragücü Mamak Belediyesi de düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligde puan durumu ve 28. haftanın programı şöyle:

Puan durumu