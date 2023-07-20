Çağdaş Bodrumspor, Amar Alibegovic'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor, transferde Cedevita Olimpija forması giyen Bosna Hersekli uzun forvet Amar Alibegovic'i kadrosuna kattı. 28 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu geçen sezon Adriyatik Ligi'nde 11.8 sayı, 5 ribaund, 1.3 asist, Eurocup'ta ise 9.1 sayı, 3.8 ribaund, 1.0 asist ortalamaları tutturdu. Alibegovic, daha önce Virtus Segafredo Bologna formasıyla İtalya Ligi'nde şampiyonluk sevinci de yaşadı. Amar Alibegovic'in babası Teoman Alibegovic de 1996-1997 sezonunda Ülkerspor forması giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor