Çağdaş Bodrum'un rakibi Galatasaray
BODRUM, BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk yılında çıktığı 9 maçın 2'sini kazanıp 7 yenilgi alan Çağdaş Bodrum Spor yarın İstanbul deplasmanında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.
BODRUM,
BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk yılında çıktığı 9 maçın 2'sini kazanıp 7 yenilgi alan Çağdaş Bodrum Spor yarın İstanbul deplasmanında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Galatasaray bu yıl ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.