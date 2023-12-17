Üye Girişi
Haberler

Çağdaş Bodrum'un gençleri galibiyete hazırlanıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. Takımın hedefi, seyircinin desteğiyle galibiyetle ayrılmak.

- Çağdaş Bodrum'un gençleri galibiyete hazırlanıyor

MUĞLA - Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

Basketbol Gençler Ligi B Grubu'nda mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, geçtiğimiz hafta ligde 8. hafta mücadelesinde deplasmanda TED Ankara Kolejlileri 71-85'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Çağdaş Bodrum Spor'un gençleri ligde 9. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol'u konuk edecek. 18 Aralık Pazartesi günü Bitez Mahallesi'nde bulunan Bodrum Spor Salonu'nda 17.00'da başlayacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrum Spor'da hedef; seyircinin de desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmak.

Bu haftaki maç çok önemli

Takım Antrenörü Nehir Koç, geçtiğimiz haftayı önemli bir galibiyetle tamamladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta deplasmanda oyuncularımız büyük bir mücadele ortaya koydular. İyi hazırlanmıştık. Eksik olmamıza rağmen kazanmasını bildik. Şimdi evimizde Gaziantep ile sonra deplasmanda Bahçeşehir ile oynayacağız. Bu iki maçı kazanmamız halinde final grubuna kalacağız. O yüzden bu haftaki maç çok önemli. Şu anda çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah, evimizde galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

Takım oyuncularından Hamza Altın'da seyirci desteğine dikkat çekerek, "Geçen hafta gerçekten bizim için çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi hazırlanmıştık ve sonuçlarını da maçta verdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta da çok güzel antrenmanlar yaparak en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tribünlerin desteği ile bu maçı da kazanmak için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Gaziantep Ankara Bodrum Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title