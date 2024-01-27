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Çağdaş Bodrum, Türk Telekom ile karşılaşacak

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum, yarın evinde Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Çağdaş Bodrum, ligde 5 galibiyet elde ederken, 12 müsabakasını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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