Çağdaş Bodrum, Süper Lig için sabırsız

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluğu garantileyerek kurulduktan 20 ay sonra Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonu şimdiden iple çekiyor. Süper Lig'de basketboldaki ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor'da yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Dağlarca Çağlar, "Taraftarımızla ve Bodrum halkıyla hep beraber bu başarıyı gerçekleştirdik. Bizim için müthiş bir başarı. Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımızda bu kadar hızlı bir yükselişi hiç görmedim" diye konuştu.

"AVRUPA TAKIMLARINI BODRUM'DA MİSAFİR ETMEK, O AVRUPA ŞEHİRLERİNE GİDİP BODRUM'U TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR OLACAKTIR"

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirten Dağlarca Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tek başımıza değil Bodrumlularla yaptık. Bu anlamda Bodrum için gurur verici. Amacımız artık Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum halkına Süper Lig heyecanını yaşatmak. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak hep hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Olduğu noktada müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır. Bodrum'da salon sıkıntımız var. Biz ligde bu salonda devam etmek istiyoruz. TBF'nin şartları var, bunları tamamlayıp, Süper Lig maçlarını burada oynayacağımıza inanıyoruz" dedi.

ENDER ARSLAN İLKİ BAŞARDI

Türk basketbolunun en önemli yıldızlarından olup ilk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk yaşayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Aslan, "Başkanımızın ve yönetimimizin çok ciddi bir yatırımı vardı. Türk basketbolu için çok önemli bir yatırımdı. Uzun yıllar sürecek başarılı olma potansiyeli çok yüksek Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın ve yöntemimizin yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURAYI ÇOK CİDDİ, ZOR BİR DEPLASMAN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

ERKAN VEYSELOĞLU: HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK

Kariyerinde daha önce Süper Lig'de de şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, şimdiki hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu dile getirdi. Tecrübeli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

HAKAN YAPAR'IN 8'İNCİ ZAFERİ

WARREN'IN KUPA SEVİNCİ

Ege'nin Süper Lig'deki 5'inci temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, kupasına pazar günü evinde oynayacağı Finalspor maçında kavuşacak.