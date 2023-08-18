Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Çağdaş Bodrum Spor, transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp başkanı iç saha maçlarını Bodrum'da oynamak istediklerini belirtirken, genel direktör ise başarılı bir sezon dilediğini ifade etti. Takımın kadrosunda 5 eski ve 6 yeni isim bulunuyor.

Fırat AKAY / BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor, transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla ilk antrenmanını yaptı. Kurulduğu günden sonra 2 sezonda üst üste 2 şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum ekibi, Bodrum Spor Salonu'nda parkeye indi. Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, yeni sezonda hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine, seyircileri önünde yürümek istediklerini belirtti. Taraftarların da sosyal medya üzerinden, "Bodrum'un takımı evinde kalmalı" çağrısı yaptığını hatırlatan Dağlarca Çağlar, kulübün iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için gereken girişimlerde bulunduklarını, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile de görüştüklerini hatırlattı.

İç saha maçları için kendi evlerinde mücadele etmek istediklerini söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonu'muzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Arzumuz, geçtiğimiz sene olduğu gibi en büyük destekçilerimizin, seyircimizin gücünü bu senede hissedebilmek istiyoruz. Aksi bir durum karşısında üzülerek belirtiyorum ki iç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumunda kalacağız. Biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da bizi Süper Lig'e taşıyan ve en büyük gücümüz haline gelen seyircimizin desteğiyle oynamak bizim en doğal hakkımız. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Halen bir yanıt alamadık. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

TEKİNALP: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI PLANLIYORUZ

Genel Direktör Tolga Tekinalp, 2023-2024 BSL'de yer alacak takımlara başarılı ve sağlıklı bir sezon diledi. Tekinalp, "Çağdaş Bodrum Spor olarak 2021 senesinde başlayan yolculuğumuzu geçen seneki TBL şampiyonluğumuzla taçlandırarak BSL'de oynamaya hak kazandık. Bugün itibariyle yeni sezon hazırlıklarımıza 2 eksikle Bitez'deki salonumuzda başlıyoruz. Antrenörümüz Ender Arslan, A Milli Takım'ımızla beraber olduğundan 21 Ağustos'ta A Takım çalışmalarına dahil olacak. Transferde listemizde bulunan Türk ve Yabancı oyuncuların tamamıyla anlaşma sağladık" diye konuştu.

"22 Ağustos tarihine kadar Bodrum'da çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Tekinalp, "Daha sonrasında sırasıyla Antalya'da 8 gün sürecek kampımız olacak. Bursa, İzmir, İstanbul ve Bursa'da hazırlık karşılaşmaları planladık. Toplam 9 adet hazırlık maçımız var. Bu sayı artabilir. 23 Ağustos'ta çekilecek BSL kurası neticesinde lig takvimimiz belli olacak. 2023-2024 basketbol sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp lige iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımı olarak BSL'de kalıcı olmak öncelikli hedefimiz. Bütün planlarımızı da bunun üzerine yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak salon tadilatını BSL'deki ilk senemizde operasyonel anlamda bizi sıkıntıya sokacağı düşüncesiyle bu sene için askıya aldık" diyen Tolga Tekinalp, "Basketbol Federasyonu ile bu sene maçlarımızın salonumuzda oynanması adına görüşmelerimiz devam ediyor. Bodrum gibi marka değeri olan bir ilçenin Süper Lig'e yükselme başarısı göstermiş tek basketbol takımının taleplerinin TBF nezdinde de karşılık bulacağını ve bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Başkanımız Dağlarca Çağlar, Bodrum'a Süper Lig standartlarında bir salon kazandırmakta kararlı ve bu düşüncesini defalarca belirtti" dedi.

5 ESKİ, 6 YENİ İSİM VAR

Geçen sezon Çağdaş Bodrum'da forma giyerek takımı TBL'den BSL'ye taşıyan oyunculardan Erkan Veyseloğlu, Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa, sözleşme yenileyerek kadroda kaldı. Yeni transferler Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğut Öğüt, Ege Arar, Amar Alibegovic ve Berkay Genç de Çağdaş Bodrum Spor forması ile ilk kez parkeye çıkacak. Bosna Hersek Milli Takımı'yla olimpiyat elemeleri için Polonya'da turnuvada olan Alibegovic ve Amerika'dan önümüzdeki hafta Antalya'daki hazırlık kampımıza dahil olacak Chris Warren dışında tam kadro çalışmalar başladı.