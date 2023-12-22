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Çağdaş Bodrum Spor ve Merkezefendi Belediyesi Basket Yarın Karşılaşacak

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Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Çağdaş Bodrum Spor ve Merkezefendi Belediyesi Basket yarın karşılaşacak. Çağdaş Bodrum Spor, yeni antrenör Ahmet Çakı ile çıkacağı ilk maçta rakibini yenmeye çalışacak.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Ege ekipleri Çağdaş Bodrum Spor ve Merkezefendi Belediyesi Basket yarın rakip olacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde son iki maçını kaybeden Bodrum ekibi Çağdaş Bodrum 12 haftada 3 galibiyet elde etti. Üst üste iki galibiyetin ardından önemli rakiplerinden Büyükçekmece'ye evinde yenilen Denizli temsilcisi Merkezefendi de 3 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.

ÇAĞDAŞ BODRUM'DA ÇAKI DÖNEMİ

Tofaş yenilgisi sonrası takımı geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon yaparak ilk kez Süper Lig'e çıkaran Antrenör Ender Arslan'la yollarını ayıran Çağdaş Bodrum Spor, Ahmet Çakı'yla anlaştı. 48 yaşındaki Çakı, kariyerinde daha önce Erdemir Ereğli, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Mersin BŞB, Alba Berlin ve son olarak Tofaş'ta çalışmıştı. Ahmet Çakı ilk maçına yarın Merkezefendi Belediyesi Basket önünde çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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