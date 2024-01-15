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Çağdaş Bodrum Spor'un altyapısı başarılarla dolu

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Çağdaş Bodrum Spor'un kurduğu basketbol akademisi ile çocukların ve gençlerin spora olan ilgisi artıyor. Alt yapı takımları başarılar elde ederek bölge ve il şampiyonalarına katılmaya hak kazanıyor.

Bodrum'da basketbola yeni bir soluk getiren Çağdaş Bodrum Spor, altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Kurduğu basketbol akademisi ile çocukların ve gençlerin spora olan ilgisini arttırarak başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen Çağdaş Bodrum Spor'un alt yapı takımlarında başarılar gelmeye başladı.

Çağdaş Bodrum Spor U14 takımı, Bodrum'da oynadığı 12 maçın 11'inden galip ayrılarak bölge şampiyonalarına katılmak için Muğla'da düzenlenen il müsabakalarında da sahadan galip ayrılarak il şampiyonu oldu.

Bodrum'da oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanan Çağdaş Bodrum Spor U16 Takımı ise bu hafta Muğla'da il şampiyonu olmak için mücadele verecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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