Çağdaş Bodrum Spor, Türk Telekom deplasmanında galibiyet arıyor

BODRDUM,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk iki maçında güçlü rakipleri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor yarın Türk Telekom deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bodrum temsilcisinde son transfer pivot Ahmet Düverioğlu'nun da maçta forma giymesi bekleniyor.