Çağdaş Bodrum Spor, transferde ilk tercihlerini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Antrenör Ender Arslan, transferde ilk tercihlerini aldıklarını belirtti ve kulüp yönetiminin de çok yardımcı olduğunu söyledi. Süper Lig'e yeni yükselen takımlar için ilk yılın zor olduğunu vurgulayan Arslan, hedeflerinin ayakları yere sağlam basan bir oluşumu başlatmak olduğunu ifade etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda şekillendiren Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan, transferde ilk tercihlerini aldıklarını söyledi. Ender Arslan transferi iki genç dışında kapattıklarını belirtip, "Bütün pozisyonlarda ilk tercihlerimizi aldık. Bu konuda kulüp yönetimi de çok yardımcı oldu" dedi.

Süper Lig'e yeni yükselen takımlar için ilk yılın zor olduğunu vurgulayan Arslan, "Kulüp olarak hedefimiz ayakları yere sağlam basan bir oluşumu başlatmak. Yönetim de bu sezonu uzun yıllar sürecek serüvenin başlangıcı olarak görüyor. Yabancı olarak geçen sezonki kadromuzdan Chris Warren'ı tuttuk, ayrıca yılardır izlediğim, Avrupa basketbolunu bilen, içime sinen 4 oyuncu daha aldık" diye konuştu. Bodrum ekibinde iç transferde Caner Ercan'la da yollar ayrıldı.