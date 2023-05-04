Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig'e yükselmek için 3 engelle karşı karşıya

Türkiye Basketbol Ligi'nde lider olan Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig'e yükselmek için son 3 haftada 3 engelle karşı karşıya. Eğer rakibi Yılyak Samsunspor'un yarınki maçını kaybederse, Çağdaş Bodrum Spor pazar günü kazandığı takdirde şampiyonluğu garantileyecek.

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki (TBL) ilk yılında aylardır zirveden inmeyen Çağdaş Bodrum Spor'un şampiyon olarak ilçeyi yeni sezonda ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde temsil etmek için önünde yalnız 3 engel kaldı. Ligde son 3 haftaya 27 maçta 24 galibiyetle en yakın takipçisi Yılyak Samsunspor'un 2 galibiyet önünde giren Bodrum ekibi, rakibi 3'te 3 yapsa bile 2 galibiyet alması durumunda Süper Lig'e çıkacak. Samsunspor, yarın Sigortam.net deplasmanında oynayacağı maçı kaybederse Çağdaş Bodrum, pazar günü Depomaxx Haremspor'u evinde yendiği takdirde şampiyonluğu matemaksil olarak garantileyecek.

Ligde üst üste 11 galibiyet alan, kurulduğu günden beri hem 2'nci Lig hem de TBL'de evinde oynadığı tüm maçları kazanan Çağdaş Bodrum, Bodrum Spor Salonu'nda pazar saat 14.00'teki maça Süper Lig'in kapısını aralamak için çıkacak. Mucize olmazsa Süper lig için gün sayan Bodrum ekibi kalan 3 maçın 2'sini bileğinin hiç bükülmediği evinde oynamanın avantajına da sahip olacak. Bu sezon ikinci yarıda Çağdaş Bodrum'un dümenine geçen Türk basketbolunun eski yıldızlarından Ender Arslan, takımıyla çıktığı 10 maçı da kazanmıştı.