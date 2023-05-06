Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig'e çıkışını ilan etmek için Depomaxx Haremspor'u ağırlıyor

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda son 11 maçını kazanıp bitime 3 hafta kala şampiyonluğa koşan Çağdaş Bodrum Spor yarın Depomaxx Haremspor'u tarihinde ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkışını resmen ilan etmek için ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te oynanacak.

Çağdaş Bodrum'un şampiyonluk yarışındaki rakibi Yılyak Samsunspor, Sigortam.net'e deplasmanda 81-77 yenilerek bitime 2 hafta kala 28 maçta 22 galibiyette kaldı. Ligde bu sezon evinde çıktığı 13 maçı da galip tamamlayan Bodrum temsilcisi 27 haftada 24 galibiyet aldı. Çağdaş Bodrum, yarın da galip gelmesi durumunda ligde şampiyonluğu ve ilk kez Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.