Çağdaş Bodrum Spor, Sportive ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Basketbol Süper Lig'in yeni takımı Çağdaş Bodrum Spor, Sportive ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bu sezon Basketbol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, Sportive arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. Sportive'in bir alışveriş merkezindeki mağazasında düzenlenen törende Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağla, Sportive CEO'su Zeynep Selgur, kulüp yöneticileri ve basketbolcuları katılım sağladı. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, "Bir tarafta 20 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin spor ürünleri perakendesinde kendini ispatlamış bir marka, diğer tarafta ise 20 ayda koşar adımlarla Basketbol Süper Ligi'ne yükselmiş takımımız. Çağdaş Bodrum Spor olarak kulübümüzün forma ve lisanslı ürünlerinin sponsorluğunu Sportive markasının tecrübesi ve uzmanlığına teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kulübümüzün ve takımımızın genç, hırslı ve mücadeleci enerjisinin de bu birlikteliğe heyecan katacağını hissediyorum. Kulübümüzün Bodrumlu gençlere sporu sevdirmek, genç yetenekleri keşfetmek ve Bodrum markasını bir spor destinasyonu olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında duyurma misyonuyla, sponsorumuzun 20 yıldır Türkiye çapında üstlendiği misyon olan her yaştan insana spor yapma alışkanlığı kazandırma amacı, birbiriyle müthiş uyumlu. Bu uyumun her 2 marka için de Türkiye çapında ses getireceğine, yüksek bir dinamizm, coşku ve heyecanı beraberinde getirecek başarılı bir marka birlikteliğine vesile olacağına inanıyorum" dedi.

Sportive CEO'su Zeynep Selgur ise "Öncelikle Süper Lig'in yeni takımı Çağdaş Bodrum Spor'a başarılar diliyorum. Kulübün bu kadar kısa zaman içinde yakaladığı başarı gerçekten ilham verici. Sportive birbirine fayda sağlayan iş modelleriyle Türkiye'nin en büyük spor kulüpleriyle iş birliği yapıyor. Yolun henüz başında olan Çağdaş Bodrum Spor'un emin adımlarla basketboldaki yerini sağlamlaştıracağına inanıyor, bir Bodrumsever olarak da Çağdaş Bodrum Spor takımına başarılar diliyorum" dedi.

İki yıllık anlaşma çerçevesinde Çağdaş Bodrum Spor kulübünün A takım ve altyapı takımları; müsabaka, kamp ve antrenmanlar süresince giyeceği forma ve lisanslı ürünlerin tamamı Sportive tarafından üretilecek. Tüm forma ve lisanslı ürünleri, yeni sezon itibarıyla Sportive mağazalarının yanı sıra firmanın internet sitesi üzerinden de satışta sunulacak. - MUĞLA