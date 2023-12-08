Çağdaş Bodrum Spor, Samsunspor'a mağlup oldu
Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, evinde Samsunspor'a 71-83 mağlup oldu. Maçın sonucuyla Çağdaş Bodrum 3 galibiyette kalırken, Samsunspor ise 2. galibiyetini aldı.
SALON: Menteşe
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 19, Warren 4, Alibegovic 11, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 3, Can Uğur, Fatih Cantitiz 7, Hakan Yapar 5, Moore 6
SAMSUNSPOR: Kyser 14, Crawford 11, Levi 13, Mooney 17, Göktuğ Baş 15, Bora, Engin 4, Mert Ali 2, Henry 7
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
İLK YARI: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Çağdaş Bodrum Spor, evinde en önemli rakiplerinden Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı: 71-83. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 25-25, ilk yarısı 40-44, üçüncü periyodu 58-58 sonuçlandı. Son 10 dakikada 13 sayı bulurken rakibine 25 sayı atma şansı tanıyan Bodrum ekibi salondan mağlubiyetle ayrıldı: 71-83. Düşme hattındaki Samsunspor bu skorla 2 galibiyete ulaşırken Çağdaş Bodrum 3 galibiyette kaldı.