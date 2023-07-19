Çağdaş Bodrum Spor, Şampiyon Kadrosundan 4 Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Çağdaş Bodrum Spor, geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan 4 oyuncuyla daha vedalaştı. Bodrum ekibi Richard Solomon, Yiğitcan Turna, Murat Kozan ve Erdem İlter'e katkıları için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.