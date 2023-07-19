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Çağdaş Bodrum Spor, Şampiyon Kadrosundan 4 Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Çağdaş Bodrum Spor, geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan 4 oyuncuyla daha vedalaştı. Bodrum ekibi Richard Solomon, Yiğitcan Turna, Murat Kozan ve Erdem İlter'e katkıları için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Çağdaş Bodrum Spor, geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrosundan 4 oyuncuyla daha vedalaştı.

Bodrum ekibi Richard Solomon, Yiğitcan Turna, Murat Kozan ve Erdem İlter'e katkıları için teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.


- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

basketbol Türkiye Bodrum Spor Haberler

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