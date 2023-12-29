Çağdaş Bodrum Spor, Manisa deplasmanında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, ligin 14. haftasında Manisa deplasmanında Manisa Büyükşehir Belediye Sporu yenerek ligde fırtına gibi esmeye başladı.

Ligin en güçlü takımlarına karşı verdiği mücadele ile gerek taraftarları, gerek basketbolseverlerin takdirini toplayan Çağdaş Bodrum Spor, BSL 14. hafta mücadeleleri kapsamında Manisa Muradiye Spor Salonu'nda puan mücadelesi için parkeye çıktı.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan deneyimli başantrenör Ahmet Çakı'nın takıma kazandırdığı ivme ve enerji ile sahaya çıkan Çağdaş Bodrum, özellikle savunmada daha önceki eksikliklerini gidermeye başlamış bir takım olarak rakibine zor anlar yaşatırken, hücumda da atışlarındaki isabetli sayılarla ilk periyodu rakibinin karşısında 13-19 sayıyla önde tamamladı. İkinci periyodu 25-37 sayıyla önde tamamlayan Çağdaş Bodrum, ikinci devreye daha atak oyunlar sergileyerek başladı. Ahmet Çakı'nın zamanında müdahaleleri ve hem savunma hem de hücumdaki etkili beşleri oyundaki dengeyi kurarak değiştirmesi, maça dinamik kazandırdı. İkinci yarının ilk 10 dakikasını 48-54 önde tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, maçı Manisa Büyükşehir Belediye Spor sporu 65-79 yendi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Ahmet Çakı, "Lig zorlu bir lig, Manisa takımının da kalitesi ortada. Bugün hücumda istediğimiz gibi oynamasak da müdafaayı hiç bırakmadık. Biraz müdafaa üzerinde duruyoruz açıkçası. Bizim için çok değerli özellikle deplasmanda alınan bir galibiyet. Galibiyetler çok önemli çünkü takımın birbirine inancı, olaya inancı ve çalışma şekline katkı sağladığını iyi biliyoruz. Bu yüzden daha da mutluyuz. Manisa takımını tebrik ediyorum, oyuncularımı da tebrik ediyorum. Tüm takım elinden geldiğince sonuna kadar iyi top oynadı" dedi - MUĞLA