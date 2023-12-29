Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-65 mağlup etti. Bodrum ekibi 14 haftada 5. galibiyetini elde etti.
MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 4, Cruz 19, Dorukhan Engindeniz 4, Luther 17, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki 1
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Moore 11, Cavit Ege, Erkan Veyseloğlu
1'İNCİ PERİYOT: 13-19
İLK YARI: 25-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-54
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 19 sayı geriden gelip Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 65-79. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk yarısı 25-37, üçüncü periyodu da 48-54 sonuçlandı. Bu skorla Bodrum ekibi 14 haftada 5'inci galibiyetini elde etti. Manisa BŞB ise 7 galibiyette kaldı.