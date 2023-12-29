Çağdaş Bodrum Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 4, Cruz 19, Dorukhan Engindeniz 4, Luther 17, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki 1

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Moore 11, Cavit Ege, Erkan Veyseloğlu

1'İNCİ PERİYOT: 13-19

İLK YARI: 25-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-54

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta 19 sayı geriden gelip Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum Spor, deplasmanda Play-Off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 65-79. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-19, ilk yarısı 25-37, üçüncü periyodu da 48-54 sonuçlandı. Bu skorla Bodrum ekibi 14 haftada 5'inci galibiyetini elde etti. Manisa BŞB ise 7 galibiyette kaldı.