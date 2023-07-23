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Çağdaş Bodrum Spor, Kaptan Erkan Veyseloğlu ile Yola Devam Ediyor

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Çağdaş Bodrum Spor, kaptan Erkan Veyseloğlu ile yeniden anlaştı. 40 yaşındaki tecrübeli kısa forvet, yeni sezonda da kadroda yer alacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği sezon öncesi kadrosunu büyük oranda belirleyen Çağdaş Bodrum Spor, kulüp kurulduğundan beri takımda forma giyen kaptan Erkan Veyseloğlu'yla yeniden anlaştı. Bodrum temsilcisiyle TB2L ve TBL'de üst üste şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki tecrübeli kısa forvet yeni sezonda da kadroda yer alacak. Çağdaş Bodrum, Erkan'la ilgili, "Kurulduğumuz yıldan bu yana formamızı giyen ve bu başarıda sayısız emeği bulunan Kaptanımız Erkan Veyseloğlu ile yola devam" açıklamasını yaptı.


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Bodrum Spor Haberler

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