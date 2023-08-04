Çağdaş Bodrum Spor, İç Saha Maçlarını Oynama Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihin ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Federasyonu'ndan ilçedeki salonla ilgili yapılan başvuruya yanıt bekliyor. Üst üste 2 şampiyonlukla kurulduktan 2 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum temsilcisi, iç saha maçlarını ilçe dışında oynama tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yönetmelikleri gereği Süper Lig maçları için takımlara minimum 2500 kişi kapasiteli salonu olması şartı getiriliyor. Çağdaş Bodrum'un iç saha maçlarını oynadığı, Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2021 yılında ilçedeki Bitez Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bodrum Spor Salonu ise 1250 koltuk kapasitesine sahip. Kapasite artırımı için de çalışmalarını sürdüren Çağdaş Bodrum, TBF'den 1 yıllık imtiyaz talep ediyor.

Yeni sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu oluşturan Çağdaş Bodrum'da maçlarını ilçede oynayamazlarsa maddi ve manevi büyük kayıplar yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Başkan Dağlarca Çağlar, "Salonumuz Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Tribün olmayan taraftaki duvarı yıkarak 2 katlı tribün inşaatıyla kapasiteyi 2500'e çıkarmak için proje yaptık ancak prosedürler ve onay süreci yetişmedi. Sezona kısa bir süre kaldı. Salonumuzda kapasite dışındaki tüm şartlar yönetmeliklere uyuyor. Basketbol Federasyonu'ndan evimizde oynayabilmek için yalnız 1 senelik izin istiyoruz. Bu süreçte de kapasite artırımını mutlaka yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Evimizde oynayamazsak iç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacağız" diye konuştu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak Çağdaş Bodrum Spor'un sezon öncesi oynayacağı özel maçların programı da netleşti. İlk hazırlık maçını 1 Eylül'de Tofaş'la yapacak Bodrum ekibi 7 Eylül'de Aliağa Petkim, 8 Eylül'de Pınar Karşıyaka, 15 Eylül'de Samsunspor, 16 Eylül'de Büyükçekmece ile karşılaşıp, 21-23 Eylül tarihlerinde Cevat Soydaş Turnuvası'nda yine Tofaş ve Darüşşafaka'yla rakip olacak.