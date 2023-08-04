Çağdaş Bodrum Spor, İç Saha Maçlarını Oynama Tehlikesiyle Karşı Karşıya
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihin ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor, iç saha maçlarını oynama tehlikesiyle karşı karşıya. Bodrum temsilcisi, Basketbol Federasyonu'ndan ilçedeki salonla ilgili yapılan başvuruya yanıt bekliyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihin ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Federasyonu'ndan ilçedeki salonla ilgili yapılan başvuruya yanıt bekliyor. Üst üste 2 şampiyonlukla kurulduktan 2 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum temsilcisi, iç saha maçlarını ilçe dışında oynama tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yönetmelikleri gereği Süper Lig maçları için takımlara minimum 2500 kişi kapasiteli salonu olması şartı getiriliyor. Çağdaş Bodrum'un iç saha maçlarını oynadığı, Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2021 yılında ilçedeki Bitez Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bodrum Spor Salonu ise 1250 koltuk kapasitesine sahip. Kapasite artırımı için de çalışmalarını sürdüren Çağdaş Bodrum, TBF'den 1 yıllık imtiyaz talep ediyor.
Yeni sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu oluşturan Çağdaş Bodrum'da maçlarını ilçede oynayamazlarsa maddi ve manevi büyük kayıplar yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Başkan Dağlarca Çağlar, "Salonumuz Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Tribün olmayan taraftaki duvarı yıkarak 2 katlı tribün inşaatıyla kapasiteyi 2500'e çıkarmak için proje yaptık ancak prosedürler ve onay süreci yetişmedi. Sezona kısa bir süre kaldı. Salonumuzda kapasite dışındaki tüm şartlar yönetmeliklere uyuyor. Basketbol Federasyonu'ndan evimizde oynayabilmek için yalnız 1 senelik izin istiyoruz. Bu süreçte de kapasite artırımını mutlaka yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Evimizde oynayamazsak iç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacağız" diye konuştu."MENTEŞE 2 SAAT UZAKLIKTA"Muğla'nın il merkezi olan Menteşe'nin Bodrum'a yaklaşık 2 saat mesafede olduğunu vurgulayan Dağlarca Çağlar, "Oraya taraftarlarımız gidemez. Sponsorluklar ve reklamlarda kayıplar yaşarız. Biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Bodrum, Türkiye için önemli bir marka ilçe. Süper Lig'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi 4 büyük şehrin dışında yalnız Manisa, Denizli ve Samsun takımları var. Anadolu'dan hiçbir ilçe takımı ligde değil. Alt liglere katılacak takım bulunamıyor. Her sene ekonomik şartlar nedeniyle liglerden çekilen takımlar oluyor. Bu kriterlerle de hiçbir ilçe takımı Süper Lig'e çıkamaz. Bodrum'un Süper Lig'de olması lige de renk katar. Tüm takımlar Bodrum deplasmanına gelmeyi iple çekiyor. Geçen sezon Anadolu Efes, Denizli deplasmanı öncesi gelip burada kamp yaptı. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi."BODRUM'DA OYNAMAZSAK ANLAMI YOK"Maçlarını Bodrum'da oynayamazlarsa Süper Lig'de mücadele edecek olmanın anlamsız olduğunu belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Çok ciddi bir altyapı hamlesi yapıyoruz. Bodrum'u Türk basketbolunda marka bir şehir yapmak istiyoruz. Avrupa hedefimiz var. Bu proje Bodrum'un kış turizmine de büyük katkı yapacak. Önemli takımlar buraya gelecek. Ancak evimizde oynayamazsak bunların hiçbir anlamı kalmaz. Destek olunmazsa Süper Lig'de mücadele etmemiz zor. Konu TBF'de ve inisiyatif bekliyoruz. Geçen sezon Gaziantep Basketbol için inisiyatif kullanıldı. Bodrum'da oynayamazsak Süper Lig için bu kadar yatırım yapmak yerine küçülüp yalnız altyapıya, gençlere yatırım yapmayı gündeme alabiliriz" ifadelerini kullandı.ÖZEL MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak Çağdaş Bodrum Spor'un sezon öncesi oynayacağı özel maçların programı da netleşti. İlk hazırlık maçını 1 Eylül'de Tofaş'la yapacak Bodrum ekibi 7 Eylül'de Aliağa Petkim, 8 Eylül'de Pınar Karşıyaka, 15 Eylül'de Samsunspor, 16 Eylül'de Büyükçekmece ile karşılaşıp, 21-23 Eylül tarihlerinde Cevat Soydaş Turnuvası'nda yine Tofaş ve Darüşşafaka'yla rakip olacak.- İzmir