Çağdaş Bodrum Spor İç Saha Maçlarını Bodrum'da Oynamak İstiyor

Süper Lig'e çıkan Çağdaş Bodrum Spor kendi evinde rakiplerini ağırlamak istiyor. Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, "İç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Son iki sezonu evinde şampiyon olarak tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, geçtiğimiz sezonda devler ligine merhaba dedi. Kulüp, hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da parkede ağırlamak, hem de Avrupa hedefleri için tam gaz oyuna devam etme misyonuyla yola çıktı. Bodrumlular Türkiye'nin ve Avrupa'nın en basketbol takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kulüp iç saha maçlarını oynadığı, bin 250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili olarak Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Çağdaş Bodrum Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. İç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

"Taraftarımızı devleri izlemeyi hak ediyor"

Basketbol gibi sevilen bir sporu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynamak ve Türkiye'yi temsil etmek istediklerini vurgulayan Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta NBA takımlarının bile imreneceği başarı öyküsü diyebilirim. Parkeye her çıktığımızda büyük mücadele içine girdik, derdimiz sadece skor değil kaliteli bir oyuna imza atmaktı ve alın teri ile skora imza atmaktı. Bunu tek başımıza başarmadık. İki sezondur bize destek veren koca yürekli Çağdaş Bodrum Spor taraftarı parkede her zaman yanımızda idi. Biz, bunu Bodrum'da bize gönül veren, inanan, destekleyen ve sorgusuz sualsiz her maçımızda yanımızda olan Bodrumlu basketbolseverler ile başardık. Şimdi taraftarımızın Türkiye'nin devleriyle oynayacağımızı maçlarımızı da izlemesini istiyoruz, çünkü bunu hak ettiler" dedi.

"Sponsorluk gelirimiz de olumsuz etkilenecek"

Salon kapasitesini artırarak 2 bin 500 kişiye çıkarmak üzere ciddi yatırımlı bir projeyi de federasyona sunduklarının bilgisini paylaşan Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut kapasitemiz bin 250 kişi. Bu sayıyı artırmak üzere sunduğumuz projeye hala onay bekliyoruz. O zamana kadar onay çıkmazsa Muğla Menteşe'de oynayacağız. Öte yandan bu işin bir de maddi kaygısı var. Takımın Süper Lig'de kalması ve sürdürülebilirliği için sponsorluk anlamında özel sektörden destek gerekiyor. Sadece saha içi koltuklardan 10 milyon TL'ye yakın kombine geliri bekliyoruz. Bu parayı içerden koyacağız. Bu durum sürdürülebilir değil. Bu işi teşvik etmek istiyorsak önünü açmak gerekiyor. Bu konuda yönetmeliğin de değişmesi gerekiyor. İl ve ilçe takımlarının ayrı salon yönetmeliği olması lazım. Eğer bu sene bize izin vermezlerse İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa şehirlerinin ilçeleri hariç salonu olmayan hiçbir ilçe takımı ve yatırımcı bu yola baş koymasın. Çünkü devletimiz de salon konusunda talebe yetişemiyor durumda. Sonuçta 70'e yakın altyapı oyuncumuz var ve bu oyunculara A takımı hedeflememiz gerekiyor. Bu takımın Süper Ligde kalması herkesin maddi manevi kazanması demek. Bu iş Bodrum'da olursa ve Bodruma değer katarsa kıymetli. Bodrum'un bu anlamda kısa zamanda basketbol şehri olacağına inanıyorum."

Hedeflerinin Süper Lig'te kalıcı olmak olduğunu söyleyen Çağlar, "Çok sağlam bir kadromuz var. Begovic dahil üç tane Amerikalı oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Bu kadro ile sürpriz büyük takım galibiyetleri olacağına inanıyorum. Mümkünse play-off'u da zorlamak istiyoruz. Play-off'a kalırsak seneye Avrupa kupalarında oynama hakkı da kazanabiliriz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA