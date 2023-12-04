Çağdaş Bodrum Spor, Galatasaray'ı deplasmanda yendi

Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor dev rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 87-77 yenmenin sevincini yaşıyor. Ligde tarihinin ilk sezonunda 10 haftada 3 galibiyete ulaşarak düşme hattının üzerinde kalan Bodrum ekibinde Antrenör Ender Arslan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeyden önce üç haftadır iyi mücadele edip sonunda kaybetmek hakikaten kolay değil. Bir travmaya dönüşebiliyor ama hafta içinde iyi çalıştık ve maçtan önce de dediğim gibi Galatasaray'ı biraz ritminden çıkarmamız lazımdı. Galatasaray gibi potansiyelli bir takımı 77 sayıda tuttuk. Ekibimi tebrik ediyorum, analizde büyük emek ortaya koydular ama en büyük tebrik de oyunculara. Sadece galibiyetle ilgili değil, 3 haftadır iyi oyuna rağmen kaybederken ayağa kalkmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor