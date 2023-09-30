Çağdaş Bodrum Spor, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek olan Çağdaş Bodrum Spor, yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Takım, antrenör Ender Arslan yönetiminde transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

BasketbolSüper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunu geçirecek Çağdaş Bodrum Spor yarın ilk hafta maçında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakip olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Takımı ilk kez Süper Lige taşıyan antrenör Ender Arslan'la yola devam eden Bodrum ekibi, transferde Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Jaron Johnson, Berkay Genç, Ege Arar, Ben Moore ve Amar Alibegovic'i kadrosuna katmıştı.