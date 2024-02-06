Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka'yı mağlup ederek düşme hattından çıktı
Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Bodrum ekibi, yabancı oyuncularının etkili performansıyla rakibini 103-97 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.
Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Ligde üst üste 4 mağlubiyetin ardından rakibini yabancılarının etkili oyunuyla 103-97 mağlup eden Bodrum ekibi, 19 haftada 6 galibiyete ulaşarak Merkezefendi Belediyesi Basket'i averajla solladı.
Maç boyunca toplam 18 üçlük isabeti bulan Çağdaş Bodrum'da Jaron Johnson 8'de 6 üçlük isabetiyle 25 sayı, Chris Warren 5'te 4 isabetle 20 sayı, Dominic Artis de 9 denemede 4 üçlükle 18 sayı üretti.