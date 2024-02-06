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Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka'yı mağlup ederek düşme hattından çıktı

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Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Bodrum ekibi, yabancı oyuncularının etkili performansıyla rakibini 103-97 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, İstanbul deplasmanındaki kritik Darüşşafaka galibiyetiyle düşme hattından sıyrıldı. Ligde üst üste 4 mağlubiyetin ardından rakibini yabancılarının etkili oyunuyla 103-97 mağlup eden Bodrum ekibi, 19 haftada 6 galibiyete ulaşarak Merkezefendi Belediyesi Basket'i averajla solladı.

Maç boyunca toplam 18 üçlük isabeti bulan Çağdaş Bodrum'da Jaron Johnson 8'de 6 üçlük isabetiyle 25 sayı, Chris Warren 5'te 4 isabetle 20 sayı, Dominic Artis de 9 denemede 4 üçlükle 18 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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