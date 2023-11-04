Çağdaş Bodrum Spor, Büyükçekmece Basketbol'u uzatmada mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma periyodunda 83-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Marcquise Reed oldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 16, Warren 12, Alibegovic 20, Ahmet (2), Johnson 20, Moore 5, Can Uğur, Hakan 8, Fatih

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 22, Perez 6, Upson 10, Leon 11, Bruinsma 16, Ray 8, Erdi, Emircan 4, Yesukan 2, Ata

1'İNCİ PERİYOT: 26-20

İLK YARI: 48-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-60

4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72

5 FAUL: Moore (36.51), Ahmet (44.19) (Çağdaş Bodrum )

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor evinde Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma periyodunda 83-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Marcquise Reed oldu. Bu sonuçla 2'nci galibiyetini alan Bodrum temsilcisi ve 2 galibiyette kalan Büyükçekmece ekibinin puanı 8'e yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu ev sahibi ekip Johnson ve Artis'in son bölümdeki üçlükleriyle 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Hakan'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan ve bir ara farkı 16 sayıya (41-25) kadar çıkaran Bodrum temsilcisi soyunma odasına 11 sayı önde girdi: 48-37.

Üçüncü periyotta Leon, Perez ve Bruinsma'nın dış atışlarıyla skor üreten Büyükçekmece son bölüme 5 sayı geride girdi: 65-60. Final periyodunun ilk bölümünde skor 65-65'e gelirken, iki takım 3 dakika kadar sayı bulmakta zorlandı ve 72-72'lik eşitlik sonrası maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, daha az hata yapan Çağdaş Bodrum müsabakayı 83-79 kazandı.