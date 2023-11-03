Çağdaş Bodrum Spor, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçen Çağdaş Bodrum Spor, yarın Büyükçekmece Basketbol'u evinde konuk edecek. Takımda idari menajerlik görevine Şevket Doğukan Başkaya getirildi.
Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçen Çağdaş Bodrum Spor yarın Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeni yapılanmaya giden Bodrum ekibinde bu maç öncesi takımda idari menajer olarak görev yapan Hakan Çorakçı'yla yollar ayrıldı. Kulüpte idari menajerlik görevine Şevket Doğukan Başkaya getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor